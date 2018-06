Fin qui ha disputato un Mondiale perfetto, con due vittorie in due partite e la soddisfazione di aver battuto i campioni in carica della Germania. Il Messico, però, non è ancora matematicamente sicuro di passare agli ottavi di finale: Osorio e i suoi avranno l’ufficialità solo se domani vinceranno o pareggeranno con la Svezia, mentre una sconfitta potrebbe costare l’amarissima beffa. Quote e scommettitori, comunque, danno una grossa spinta al Tricolor: sul tabellone Microgame, il Messico è favorito a 2,40, contro il 3,10 degli svedesi (che però hanno perso una sola volta negli ultimi cinque scontri diretti) e il 3,20 del pareggio, che pure blinderebbe la qualificazione di Lozano e compagni. Ancora più incoraggianti le scelte degli scommettitori, che nel 66% dei casi hanno scelto l’«1»; il 20% ha puntato sulla «X», mentre gli svedesi si fermano al 14%. Nelle scommesse sui marcatori gli occhi sono invece puntati su Javier “Chicharito” Hernandez: è lui la prima scelta in quota, a 2,85, davanti a Hirving Lozano, offerto a 3,30. Stessa quota per l’uomo più pericoloso della Svezia secondo i quotisti, Ola Toivonen, già a segno contro la Germania.