Ha sofferto da morire contro la Danimarca, ma ora ha la strada spianata verso la finale e chissà che non riesca a sorprendere fino in fondo. Gli incroci previsti dal tabellone dei Mondiali lanciano la Croazia verso uno storico trionfo. La nazionale di Zlatko Dalic affronterà la Russia nei quarti, poi, eventualmente, una tra Svezia, Svizzera, Colombia e Inghilterra in semifinale. È per questo che su Sisal Matchpoint il trionfo croato è letteralmente crollato dopo la qualificazione di ieri, passando da 12 a 6 volte la scommessa. La Croazia, in pratica, è a un soffio dalle due grandissime favorite, Brasile e Francia, che sono date a 5,00. Numeri alla mano, la squadra a scacchi può agevolmente superare il suo miglior risultato di sempre, il terzo posto conquistato a Francia 1998: l’arrivo in finale è a 3,00, a 5,00 invece, il piazzamento d’onore. Quanto alle avversarie che potrebbero attenderla a Mosca il prossimo 15 luglio, le più probabili, appunto, sono Brasile e Francia, contro cui l’epilogo è dato a 9,00. La finale contro il Belgio, altra pretendente forte data a 7,00 per il trionfo, pagherebbe 12 volte la scommessa.