Domenica pomeriggio si deciderà chi, tra Argentina e Francia, si aggiudicherà il terzo titolo iridato della propria storia. Le due squadre si ritrovano contro in un mondiale quattro anni dopo il 4-3 dei Bleus negli ottavi di finale, un successo che ha poi aperto la strada agli uomini di Deschamps per la vittoria del titolo. Proprio il ct francese cerca un clamoroso bis offerto a 2,85, stessa quota di un pareggio che significherebbe tempi supplementari. Sale leggermente, a 2,88, la vittoria Albiceleste, in una sfida davvero alla pari. Meno equilibrio invece tra Under 2.5, favorito a 1,54 contro il 2,38 di un match con almeno tre gol. Per quanto riguarda i protagonisti del match il milanista Olivier Giroud, a quota 4 reti, cerca l’aggancio alla vetta della classifica capocannonieri occupata dal duo Messi-Mbappé a 5. Il timbro del centravanti francese si gioca a 3,50 mentre sale a 8 il compagno di club in rossonero Theo Hernandez, decisivo in semifinale contro il Marocco. Cerca invece il primo gol iridato Angel Di Maria, alle prese con qualche acciacco fisico, ma voglioso di vendicare la finale persa 8 anni fa. La prima rete in Qatar del “Fideo” vale 6 volte la posta, con l’altro bianconero dell’Argentina Leandro Paredes offerto a 7,50.