Un pronostico forse prevedibile in parte, ma difficilissimo per un altro verso. Il piccolo capolavoro di bravura di un piccolo gruppo di scommettitori è arrivato ieri pomeriggio, durante Argentina-Francia. In ballo, il primo marcatore della partita decisiva: un contest che era stato aperto un mese fa da Planetwin365, con gli scommettitori chiamati a scegliere - entro il 2 dicembre, la fine della prima fase del torneo - il giocatore che avrebbe segnato per primo nella finale dei Mondiali in Qatar, nonché il minuto del suo gol. Tanti coloro che hanno puntato sulla Pulce, uno dei protagonisti più attesi del torneo; molti di meno - per la precisione 53 - quelli che insieme alla sua rete hanno indovinato anche il momento esatto della realizzazione, al 23' del primo tempo. Una scelta fortunatissima che ha fruttato ai suoi autori un premio di 260 euro di bonus a testa, oltre alla grande soddisfazione di aver centrato un pronostico che entrerà nella storia.