Ecco le magnifiche otto che si giocheranno il titolo Mondiale. In Qatar, conclusi anche gli ottavi di finale, primi due giorni senza partite prima dell'inizio dei quarti, al via venerdì alle 16 con Croazia-Brasile. La vittoria larga contro la Corea del Sud ha confermato lo strapotere della Seleçao, che ritrovando anche Neymar ha un'ulteriore arma per qualificarsi alla semifinale: nella sfida contro i vicecampioni del mondo, che hanno eliminato negli ottavi un'altra asiatica, il Giappone, il Brasile di Tite vittorioso nei 90' vale 1,37, con il pareggio a 4,75 e il segno «1» (è la Croazia a giocare "in casa") addirittura a 8,75. Sulla lavagna Snai, però, la forbice si allarga ancora di più nelle probabilità di passaggio del turno senza considerarne la modalità: il Brasile in semifinale a 1,15, con la Croazia a 5,50. Neymar a 2,25, Richarlison a 2,50 e Vinicius a 2,75 i marcatori più probabili, mentre per trovare un croato bisogna arrivare a Kramaric a 5. Più equilibrato, almeno nelle quote, sembra l'altro quarto di finale di venerdì, quello tra Olanda e Argentina (ore 20). Anche in questo caso, la squadra sudamericana è favorita su quella europea, ma con un margine minore: Albiceleste a 2,25, pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,15, successo olandese nei 90 minuti a 3,45. Nel passaggio del turno, invece, Argentina a 1,60 e Olanda a 2,35. L'Under a 1,55 domina sull'Over a 2,30, ma Messi a 2,75 è comunque il maggiore indiziato a segnare un gol, seguito da Depay a 3,75, stessa quota di Julian Alvarez, prima di Lautaro Martinez a 4,00. Alle porte dei quarti di finale, per la vittoria del Mondiale è un testa a testa tra Brasile e Francia: la Seleçao in trionfo, su Snai, si gioca a 2,75, con la Francia dietro a 5,25. Seguono Argentina a 6,00, Inghilterra e Portogallo a 7,00, Olanda a 18, Croazia e la grande sorpresa Marocco a 40. Per il titolo di capocannoniere, invece, Mbappé a 1,55 non sembra avere rivali: Richarlison a 8,50 e Messi a 10 gli unici in grado di insidiarlo.