Nei quarti di finale di un Mondiale ci potrebbe essere un pronostico semplice?. E ci mancherebbe. Qualcosa comunque ti colpisce.: grazie a Francia, Olanda, Germania e Belgio le uscite dalla Coppa del Mondo nel nuovo secolo sono avvenute così!, basterebbe dare un'occhiata a Russia 2018 e all'ottavo di finale di Qatar 2022. In più sanno bene che se l'unico vero Brasile visto finora con Neymar in campo tutto intero ripartisse come ha fatto contro la Corea del Sud bisognerebbe indossare le calottine dei loro amici della pallanuoto! Questo potrebbe essere il machiavello del match: il Brasike agli ottavi si è divertito spremendosi zero, la Croazia invece è dovuta arrivare dal dischetto, dopo i classici centoventi minuti e più.. Nel 2006 e nel 2014 le due Nazionali si sono affrontate: nel primo caso arrivarono in vetta apparigliate nella classifica del girone, nel secondo caso invece fu un confronto ad eliminazione diretta, era la semifinale. Fu 0-0 da una parte e 0-0 dall'altra, nella seconda ovviamente si dovette proseguire fino ai calci di rigore dove la spuntarono i sudamericani. Vuol dire che ogni volta che si prendono per il collo in un Mondiale finisce 0-0?Croazia-Brasile parziale/finale 2/2 (quota 1,93)Olanda-Argentina parziale/finale X/X (4,15)