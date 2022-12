I vicecampioni del mondo sfidano la nazionale rivelazione del Mondiale nella finale che assegnerà il terzo e il quarto posto a Qatar 2022. Croazia-Marocco, in programma per sabato 17 dicembre alle ore 16.00 italiane, può permettere a Modric e compagni di confermarsi sul podio della manifestazione internazionale dopo il secondo posto a Russia 2018, ma sono altrettanto ambiziosi i Leoni dell’Atlante, arrivati dove nessuna squadra africana era mai riuscita. I pronostici della vigilia sono piuttosto equilibrati anche se sulla lavagna scommesse i croati hanno un leggero vantaggio. Nelle scommesse testa a testa (vale anche la vittoria agli eventuali tempi supplementari o ai rigori) il segno 1 vale infatti quota 1,70, contro il segno 2 per i marocchini a 2,15. Per quanto riguarda la lavagna 1X2 classica sono sempre avanti i croati ma a 2,40, contro il pareggio a 3,40 e il successo di Ziyech e compagni a 3,05. Le due squadre si conoscono bene visto che si sono sfidate già nella fase a gironi, in occasione dell’esordio a Qatar 2022, match terminato per 0-0. L’augurio è di vedere una gara più aperta e del resto lo stesso Marocco quando è andato sotto contro la Francia ha dimostrato di non essere solo una squadra solida in difesa ma anche capace di mettere pressione agli avversari. Tra i possibili marcatori della gara il nome più caldo sulla lavagna scommesse è Andrej Kramaric a 3,50, con Youssef En-Nesyri pronto a rispondere a quota 3,75.