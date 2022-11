Ultima gara del Girone A per Ecuador e Senegal e ultima occasione per conquistare gli ottavi di finale del Mondiale 2022. I sudamericani, dopo la vittoria con il Qatar e il pari con l'Olanda, avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere al qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Obbligatori invece i tre punti per la nazionale africana che ha perso all'esordio con gli Orange e vinto la seconda partita contro i padroni di casa.



FORMAZIONI UFFICIALI



Ecuador (4-2-3-1): Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Franco, Gruezo, Caicedo; Plata, Estrada, Valencia.



Senegal (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo; P. Gueye, G. Gueye, Ciss; Ndiaye, Dia, Sarr.