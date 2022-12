Ci siamo quasi. A poche ore dal fischio d’avvio della ventiduesima finale del campionato mondiale di calcio lievita l’interesse intorno ad una partita che assegnerà ad una delle due contendenti il terzo titolo iridato. Argentina e Francia hanno vinto due finali a testa comunque distanti dal Brasile che ha sollevato la coppa per ben cinque volte, una in più di Italia e Germania che ne hanno vinto quattro a testa. Domenica sera nello stadio Lusail Iconic Stadium andrà in scena l’ultimo atto di uno storico mondiale in campo e fuori. Con ottantamila posti è l’impianto più capiente e green che ha già ospitato anche altre nove partite. Con una posta in palio così importante e con degli uomini squadra in grado di fare la differenza in qualsiasi momento della gara per i betting analyst è gara da tripla con l’1 della Argentina a 2,77, vicinissimo al 2 della Francia a 2,80 con l’X del novantesimo che premia triplicando tre volte la scommessa. In palio anche il titolo di goleador della competizione con in gara Messi e Mbappé. Il gol del primo è offerto a 2,68 vicinissimo a quello di Mbappé a 2,87 con Giroud a seguire a 3,60.