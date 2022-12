Ancora un pronostico da ribaltare per il Marocco, dopo un Mondiale storico che ha stravolto ogni previsione dei bookmaker. Alla vigilia della semifinale con la Francia, la squadra di Regragui rimane la grande outsider, sia in quota che nelle preferenze degli scommettitori: la vittoria sui Bleus è infatti offerta a 7,23, e solo il 13% delle giocate ha puntato sul «2» al termine dei minuti regolamentari. Rimane però una progressione senza precedenti nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa: partiti dal fondo della lista, a 250, i Leoni sono ora dati a 9,70, la stessa quota a cui erano date Spagna e Germania a inizio torneo. Battere i campioni in carica sarà però difficile secondo i betting analyst, visto l'1,54 offerto per il successo di Deschamps. È finito con un pareggio l'ultimo precedente tra le due squadre (2-2 nell'amichevole del 2007); stavolta la «X» al 90' pagherebbe 3,80. La difesa marocchina, fin qui la migliore in Qatar, avrà di fronte la migliore coppia d'attacco mondiale e anche gli analisti confermano Mbappé e Giroud davanti a tutti per il gol: l'attaccante del Psg è a 2,20, quello milanista segue a 2,80, mentre per il Marocco En-Nesyri rimane primo in lista a 6, con Ziyech subito dietro a 6,50. La Francia intanto rimane favorita anche per il titolo, ora a 2,05, davanti all'Argentina (2,45); prima del Marocco si piazza anche la Croazia a 8 volte la posta.