Senza gli azzurri, ancora fuori dai Mondiali, gli italiani "adottano" l'Argentina per l'edizione in partenza domenica in Qatar. L'Albiceleste fa furore tra gli scommettitori a tre giorni dall'inizio del torneo: il 47% delle scommesse sulla squadra vincitrice è per Messi e compagni e anche secondo i betting analyst la nazionale di Scaloni è in prima fila per la vittoria finale, a 5,75. In questo caso l'Argentina è al secondo posto alle spalle del Brasile (favorito 4,85), ma i verdeoro si fermano al 18% delle preferenze, mentre il terzo gradino del podio nelle percentuali di gioco è occupato dai campioni uscenti della Francia (11%), in terza posizione anche in quota, a 7,50. Snobbata invece l'Inghilterra, quarta scelta degli analisti a 7,75 ma con meno del 5% delle scelte, così come la Germania (a quota 10). A raggiungere il 5% è invece il Portogallo (14), mentre si ferma al 4% la Spagna (offerta a 9).