Saranno oltre 60 i rappresentati della Serie A presenti nel Mondiale in Qatar. Tra questi spicca la presenza di molti bomber di razza, intenzionati a trascinare le proprie nazionali a suon di gol. Tra questi, secondo i betting analyst, i favoriti per diventare i “capocannonieri” del campionato italiano in Qatar sono i due attaccanti interisti, l’argentino Lautaro Martinez, favorito in quota a 3,50, su Romelu Lukaku del Belgio offerto a 5,50. Indossa i panni del terzo incomodo il centravanti juventino della Serbia Dusan Vlahovic, proposto a 7,50, mentre vale 8 volte la posta il primo posto tra gli “italiani” del romanista Paulo Dybala, al primo mondiale con l’Argentina, e Rafael Leao, anche lui all’esordio con il Portogallo. Più attardato il compagno di reparto di Leao al Milan, il campione del mondo in carica Olivier Giroud, tornato tra i convocati di Didier Deschamps con la Francia, e fissato a 10 volte la posta.