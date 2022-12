Non ci saranno veri scontri diretti tra big agli ottavi di finale di Qatar 2022. Mancano solo le ultime gare dei Gruppi G e H – dove Brasile e Portogallo hanno già conquistato la sicurezza del passaggio del turno e difficilmente si incroceranno – e il tabellone degli ottavi ha già disegnato uno scenario con una serie di squadre nettamente favorite nei pronostici per la qualificazione ai quarti. Tra i match più equilibrati sulla lavagna scommesse ci sono Olanda-Stati Uniti e Giappone-Croazia. La nazionale Oranje parte comunque con la quota ben promettente di 1,44, contro il passaggio del turno dei nordamericani che vale 2,65, mentre Modric e compagni sono favoriti a 1,51 con il Giappone. La nazionale nipponica però ha chiuso il proprio girone davanti a Spagna e Germania, battendo entrambe ed eliminando i tedeschi, e il successo (anche ai rigori) contro la Croazia è da tenere in considerazione a 2,45. Situazione molto diversa in Argentina-Australia, con i sudamericani a 1,06 e il colpo australiano a 7,75. In Francia-Polonia e Inghilterra-Senegal i transalpini e i britannici dovrebbero andare avanti con le quote rispettivamente di 1,10 e 1,23. Il Marocco è stato la grande sorpresa del proprio girone, vinto davanti alla Croazia e al Belgio, eliminato: ora c’è la Spagna e un altro pronostico da sfidare, visto che le Furie Rosse si giocano a 1,24, mentre il Marocco è a 3,75.