L'Italia è ufficialmente fuori dai Mondiali 2022 in Qatar, ma non tutte le speranze sono perdute. L'Iran, infatti, è finita nel mirino della FIFA dopo aver impedito a 2000 tifose di accedere allo stadio per assistere al match contro il Libano. A questo punto, anche l'esclusione della selezione del Medio Oriente non è da escludere, e l'opzione torna a far sognare anche l'Italia, che in caso di estromissione dell'Iran potrebbe sperare in un ripescaggio. Al momento però, per i betting analyst, le probabilità di vedere gli azzurri di Mancini in Qatar appaiono davvero basse. Come riporta agipronews è quotato a 100 il ripescaggio dell'Italia, che al momento rimane fuori dal Mondiale per la seconda volta di fila dopo l'eliminazione ai playoff nel 2017.