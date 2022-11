Il quinto Mondiale sarà l'ultima occasione per raggiungere il traguardo più grande della sua carriera, e a tifare Leo Messi ci saranno anche i bookmaker. L'Argentina è in prima fila per il trionfo in Qatar (a 5,75, dietro Brasile, a 4,75), e per gli analisti è proprio la Pulce il favorito per il titolo di miglior giocatore del torneo, già conquistato nella finale di Copa America vinta lo scorso anno. Un obiettivo ora offerto a 9, stavolta in un testa a testa non con Neymar (pure premiato nella rassegna sudamericana), ma con la coppia di fenomeni della Francia. Mbappé Benzema incalzano Messi a quota 11, il primo forte del titolo di miglior giovane conquistato nell'edizione 2018, il secondo del Pallone d'Oro appena conquistato. Parte quindi in quarta posizione Neymar, dato a 15 alla pari con De Bruyne e Kane, punte di diamante di Olanda e Inghilterra. Spazio anche a Vinicius, offerto a 18, mentre Ronaldo è lontano a 20 volte la posta. Per quanto riguarda i giocatori provenienti dalla Serie A, Lautaro e Lukaku sono i primi a quota 38, mentre per Di Maria si sale a 67.