Segnare il gol in una partita di Coppa del Mondo è un sogno per ogni giocatore, diventare la Scarpa d’Oro della manifestazione ancora di più. Nella rassegna iridiata che avrà inizio in Qatar questa domenica sono tanti gli attaccanti che ambiscono al titolo di capocannoniere, tra cui spiccano i due attaccanti dell’Inter Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, centravanti rispettivamente di Belgio e Argentina. Per gli esperti i due nerazzurri sono tra gli outsider, a 25 volte la posta, stessa quota dell’olandese Memphis Depay, mentre per i bookie il favorito resta il re dei bomber del 2018, Harry Kane, offerto a 8. Dietro al capitano inglese si piazza la stella della Francia, Kylian Mbappè, a 10, seguito dal suo compagno di squadra Karim Benzema e Lionel Messi, proposti entrambi a 13. Sale invece a 16 Neymar Jr, seguito dalla prima volta di Cristiano Ronaldo data a 18. Per quanto riguarda gli altri rappresentanti della Serie A è remota la possibilità di vittoria del centravanti della Serbia, Dusan Vlahovic, fissato a 50 come il suo ex compagno alla Juventus, l’argentino della Roma Paulo Dybala.