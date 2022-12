Dagli zero goal del mondiale di Russia 2018, al sogno di vincere il titolo di capocannoniere in Qatar. In quattro anni Olivier Giroud è riuscito a rimanere al centro dell’attacco della Francia di Didier Deschamps, cambiando però radicalmente il suo ruolo. Il centravanti dei Blues, forte delle quattro reti segnate, insegue adesso il titolo di capocannoniere, distante ora un solo gol. Missione possibile per gli esperti che vedono la vittoria dell’attaccante in forza al Milan in quota a 7,50, al terzo posto in lavagna dietro il favorito numero uno Kylian Mbappé, attuale leader della classifica dei bomber a cinque centri e offerto a 1,50, seguito dal capitano dell’Argentina Lionel Messi, a quota 4 come Giroud e visto vincente a 3,50 volte la posta.