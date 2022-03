A meno di un anno dalle notti magiche di Euro 2020, l’Italia certifica la sua assenza ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar dopo l’eliminazione ai playoff per mano della Macedonia del Nord. L’uscita di scena degli azzurri, campioni d’Europa in carica, rivoluziona le quote dei bookmaker con i betting analyst che vedono il Brasile in pole per la conquista del titolo, in quota a 6,50, seguito dalla Francia a 7, mentre per l’Inghilterra vicecampione d’Europa il Mondiale paga 8 volte la posta. Segue la Spagna a quota 9, mentre può nutrire speranze di successo anche l’Argentina, con la vittoria Albiceleste che vale per stanleybet 11 volte la posta davanti alla Germania a 12 e al Belgio a quota 13. Segue il Portogallo, che però dovrà battere la Macedonia del Nord nello spareggio, per cui la vittoria del Mondiale vale 16 volte la posta, mentre l’Olanda è fissata a 18.