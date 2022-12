L'obiettivo principale è sfumato, ma per Croazia o Marocco può esserci almeno la consolazione del podio. Le due squadre, infatti, si giocheranno la "finalina" per il terzo posto in programma sabato. Un pronostico equilibrato per il penultimo atto di questo torneo: i betting analyst vedono infatti la Croazia avanti per il successo, fissato a 2,38, contro quello di Hakimi e compagni visto a 3,10. Poco più alta la quota del pari, che si attesta a 3,45. Grande equilibrio tra Over, a 1,93, e Under a 1,90. Prevale invece il Goal a 1,75, contro il No Goal a 2,07. Dopo la squalifica torna Walid Cheddira, capocannoniere con il Bari in Serie B, ma ancora a secco in questo mondiale. Il centravanti marocchino vuole lasciare il segno nell'ultima gara della sua selezione, dove un suo gol vale 4,50 la posta. Per Abdelhamid Sabiri della Sampdoria, invece, la marcatura è vista a 6,50.