Un poker per un sogno condiviso. A poco meno di un mese dal via ufficiale, mancano solo quattro partite al termine dei Mondiali 2022 in Qatar. Prima le semifinali, poi la finale - più la "finalina" per il 3° e 4° posto - per assegnare l'ultimo gradino del podio. Secondo i betting analyst, a giocarsi il trionfo a Doha saranno Francia e Argentina: i campioni in carica, dopo il successo nel 2018, vedono il bis a 2,07, in vantaggio sull'Albiceleste di Lionel Messi, a caccia di un Mondiale inseguito dall'inizio della sua carriera, in quota a 2,60.