Il grande giorno è arrivato. Dopo polemiche, attese, dichiarazioni discutibili e un calendario compresso per gran parte del calcio, iniziano oggi i Mondiali in Qatar. Oggi la prima sfida, dopo la spettacolare inaugurazione, vedrà in campo i padroni di casa e l’Ecuador. Calcio d’inizio alle 17 all’Al Bayt Stadium di Al Khor.



LE PAROLE DI AL THANI - Nel corso della cerimonia inaugurale, ha parlato l'emiro Al Thani, presentando la manifestazione: "Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell’umanità, è arrivato il giorno che tutti aspettavamo. Per i prossimi 28 giorni seguiremo il torneo con una umana e civile comunicazione, è bello che che i popoli mettano davanti ciò che li divide ma mettano al centro ciò che li unisce. Spero siano giorni che possano ispirare bontà e speranza. Benvenuti e buona fortuna a tutti".



FORMAZIONI UFFICIALI



Qatar (5-3-2): Alsheeb; Pedro Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos, Boudiaf; Afif, Ali. Allenatore: Sanchez.



Ecuador (4-4-2): Galindez; A. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada. Allenatore: Alfaro.