Talenti in vetrina, ma non solo. Per tanti calciatori, in Qatar sarà il momento dell'ultimo ballo. Dai fuoriclasse Messi e Ronaldo a comprimari di lusso e onesti mestieranti, il Mondiale invernale darà ad alcuni giocatori la chance di rimettersi in gioco anche in età avanzata. La storia dice che ad oggi è il portiere egiziano Essam El Hadary il giocatore più "vecchio" in campo in una partita della massima competizione calcistica per nazionali. E oggi? In Qatar, nessuno potrà insidiare questo record e nemmeno avvicinarlo.



Ecco LA TOP TEN dei giocatori più anziani convocati: