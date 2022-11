A 8 il timbro del “Sergente” Sergej Milinkovic-Savic, in campo con la sua Serbia in un debutto tutt’altro che semplice contro il Brasile. Tanti “italiani” scenderanno in campo contro la Selecao. Tra questi in pole per una rete c’è il centravanti della Fiorentina Luka Jovic, offerto a 5, quota che sale a 8 in caso di gol di Darko Lazovic, Nemanja Radonjic e Filip Djuricic.