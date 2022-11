Posto in seconda fila riservato a Ronaldo nelle previsioni a lungo termine sul torneo: nelle scommesse sul capocannoniere l'asso portoghese parte da quota 16, un'offerta mai così alta dal suo primo Mondiale, nel 2006. Anche la stima sul numero totale dei suoi gol è in effetti al ribasso, con gli analisti che danno un massimo di tre reti a 1,60 (contro le 4 realizzate a Russia 2018). Ancora più pesante il giudizio sul tabellone del miglior giocatore del torneo, per il quale è dato a 20 alle spalle di Messi, Mbappé, Neymar, ma anche di De Bruyne, Kane e Vinicius. Nonostante il periodo no del suo capitano, il Portogallo si fa comunque avanti per la seconda fase: il primo posto nel gruppo H vale 1,66 (davanti a al 3 dell'Uruguay); in attesa dei primi riscontri dal campo, i bookmaker prevedono l'eliminazione dei rossoverdi agli ottavi di finale (a 2,60).