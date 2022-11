Il Mondiale è ormai alle porte e con esso la voglia dei grandi calciatori di prendersi la scena agli occhi del mondo portando a casa non solo la coppa, ma anche i vari premi individuali. Tra questi sicuramente il più importante è quello di “Miglior giocatore”. Per gli esperti è lotta a tre tra Lionel Messi, a quota 9, e la coppia Neymar-Kylian Mbappé, entrambi offerti a 10 volte la posta, in vantaggio sull'MVP della scorsa Champions League, Karim Benzema, proposto a 12. Più lontani i rappresentanti della Serie A, con il duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez in quota a 33, in vantaggio su Rafael Leao fissato a 50. Più possibilità, invece, sembra averle Rui Patricio nella lotta al titolo di miglior portiere della manifestazione. L’estremo difensore portoghese in forza alla Roma si gioca a 10, mentre partono in pole un ex Roma come il portiere del Brasile Alisson, dato a 5,5, insieme al miglior portiere degli ultimi mondiali, il belga Thibaut Courtois. Molto attardati Wojczech Szczesny a 50 e Andrè Onana a 100. Sogna di guidare la nazionale argentina al titolo a suon di assist Angel Di Maria. Il mancino della Juventus si trova tra gli outsider a 20, mentre in testa alle preferenze dei bookie il connazionale Lionel Messi e il brasiliano Neymar, a quota 6,50, davanti al trequartista del Belgio Kevin De Bruyne e al francese Mbpappè, a 7,50. Sale invece a 25 il “derby romano” tra Paulo Dybala e Sergej Milinkovic Savic, protagonisti annunciati di Roma e Lazio.