Messo da parta la paura per il rischio eliminazione corso contro il Giappone, la Spagna si appresta ad affrontare negli ottavi di finale dei Mondiali il Marocco, una delle sorprese della prima fase, capace di trionfare nel Gruppo F davanti a Croazia e Belgio. Nonostante le Furie Rosse siano reduci da un pareggio e una sconfitta, i betting analyst vedono nettamente avanti gli uomini di Luis Enrique, fissati a 1,60 contro il 6,50 della prima storica qualificazione marocchina ai quarti di finale. Si gioca invece a 3,75 il segno «X». La chiave del primato africano è senza dubbio una grande fase difensiva – un solo gol subito – che fa prevalere in quota l’Under 2.5, a 1,62, su una partita con almeno tre gol vista a 2,20. Alvaro Morata, dopo esser andato a segno in ognuna delle prime tre sfide, cerca un poker offerto a 2,50, mentre la prima rete del sampdoriano Abdelhamid Sabiri, decisivo con un assist contro il Belgio ma ancora senza gol in Qatar, vale 7,50 volte la posta. Fissato invece a 6 il primo centro dell'attaccante del Bari, Walid Cheddira.