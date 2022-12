In una Polonia in cui tutti aspettavano Robert Lewandowski, a prendersi la copertina è stato senza dubbio Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus ha parato 2 rigori in quattro partite, trascinando la squadra agli ottavi di finale, dove ha subito però la sconfitta dalla Francia. Nonostante l’eliminazione della sua Polonia, Szczesny può sognare comunque il titolo di miglior portiere del mondiale qatariota, offerto a 20. In pole per i bookie c’è l’ex compagno di squadra del polacco a Roma, il brasiliano Alisson, proposto a 3,25, in vantaggio sul collega sudamericano Emiliano Martinez dato vincente a 5. Più lontano il campione iridato in carica Hugo Lloris a 7, il duo Jordan Pickford-Unai Simon fissato a 9, mentre si gioca a 12 l’eroe croato Dominik Livakovic, decisivo nella vittoria ai rigori contro il Giappone negli ottavi di finale.