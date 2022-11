Il sabato Mondiale si apre con la sfida del gruppo D tra Tunisia e Australia, valida per la seconda gornata della fase a gironi. La Tunisia ha pareggiato all’esordio contro la Danimarca, per 0-0, mentre l’Australia ha rumorosamente perso contro la Francia per 4-1. Si tratta di una sfida quasi da dentro o fuori per le due squadre: per chi perde si fa dura. Calcio d’inizio alle 11 allo stadio Al-Wakrah.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Sliti, Jebali, Msakni. Ct. Kadri



AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. Ct. Arnold