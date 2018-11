Potrebbero essere quattro paesi europei ad ospitare l'edizione dei Mondiali di calcio del 2030. Serbia, Bulgaria, Romania e Grecia sono intenzionate a candidarsi per ospitare il torneo ad esattamente 100 anni di distanza dalla prima edizione che si svolse in Uruguay nel 1930 e che culminò con la vittoria della nazione ospitante.



L'annuncio è stato dato pochi minuti fa dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, a margine di una riunione con gli esponenti delle istituzioni degli altri tre paesi coinvolti nella candidatura congiunta. Il primo ministro della Grecia, Alexis Tsipras - ha spiegato Vucic - è stato il principale promotore del progetto.



La presentazione della candidatura - è stato precisato dopo l'incontro - rappresenta una grande sfida per l'intera regione balcanica e richiederà massicci investimenti dal punto di vista infrastrutturale, finalizzati alla costruzione di nuovi stadi e centri adeguati ad ospitare l'evento. In caso di insuccesso, inoltre, non resta da escludere una candidatura per i Campionati Europei del 2028.