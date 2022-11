"It’s time", è tempo. Di crescere, arrivare alla cima, consegnarsi all’immortalità. Citando le note degli Imagine Dragons, per l’sta qui il senso della spedizione in Qatar. Sul tetto del mondo nel ’78 e nell’86, la nazionale diè chiamata alla prova della maturità per tornare ad alzare la Coppa ventisei anni dopo.Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Siviglia), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Juan Foyth (Villarreal).Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juve), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Betis), Alejandro Papu Gomez (Siviglia), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Di Maria (Juve).Joaquin Correa (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nico Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Psg).Percorso netto per l’Albiceleste, che ha centrato la qualificazione con quattro giornate d’anticipo, chiudendo il girone sudamericano al secondo posto, dietro al. Per la squadra di Scaloni,per approdare in Qatar. L’Argentina arriva al grande appuntamento dopo aver vinto la Copa America nel 2021, in una storica finale al Maracanà contro i verdeoro.22 novembre, ore 11: Argentina-Arabia Saudita (Lusail Stadium, Lusail)26 novembre, ore 20: Argentina-Messico (Lusail Stadium, Lusail)30 novembre, ore 20: Polonia-Argentina (Stadium 974, Doha)Su tutti c’è. Per lui, fanno le presentazioni i sette Palloni d’oro: la Pulce arriva al top della formaper mettere finalmente in bacheca l’unico titolo che manca a un palmares infinito. Dietro la stella c’è la fila: la qualità della rosa argentina è un fattore da scavalcare per chi sogna di alzare la coppa il prossimo 18 dicembre. Davanti ci sono gli interistie lo juventino, che qualche mese fa ha scelto i bianconeri proprio per prepararsi al top alla spedizione in, restando in. Di mezzo qualche infortunio di troppo, ma l’ex Psg oggi è pronto per lanciare l’assalto al titolo insieme ai compagni. In extremis ha recuperato: l’inizio della stagione allaè stato al top, l’obiettivo è riprendere il discorso interrotto dall’infortunio. Menzioni a parte percresciuti nele approdati da poco nel calcio del vecchio continente. Il primo, mediano classe 2001 di qualità e intensità, è tra i prospetti più interessanti del momento, protagonista di un avvio di stagione super neldi Schmidt. Il secondo, attaccante nato nel 2000, è stato acquistato dale nella squadra di Guardiola sta trovando sempre più spazio, facendo a sportellate con una concorrenza stellare. La stessa che troverà in Qatar, la stessa che può spingere l’Argentina al trionfo.