Non doveva esserlo, ma, seconda partita della seconda giornata dedei Mondiali di Qatar 2022. E il calcio d'inizio a partire dalle ore 20 al Lusail Iconic Stadium di Lusail rischia di essere la pietra tombale su i sogni di una delle favorite della vigilia per la vittoria finale., perché in caso di sconfitta, in virtù della vittoria della Polonia e del pari fra polacchi e Messico all'esordio, vorrebbe dire eliminazione aritmetica con una gara di anticipo.L'Argentina è rimasta imbattuta negli ultimi 10 incontri con il Messico in tutte le competizioni (7V, 3N), dopo la sconfitta per 1-0 nella Copa América del 2004. Il Messico ha sempre perso nelle tre partite dei Mondiali contro l'Argentina: 6-3 nel 1930, 2-1 nel 2006 e 3-1 nel 2010. Solo l'Austria (4 contro l'Italia) e la Nigeria (5 contro l'Argentina) hanno ha affrontato più volte un avversario nella competizione perdendo sempre. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Arabia Saudita, l'Argentina potrebbe perdere entrambe le prime due partite in una singola edizione dei Mondiali per la prima volta nella storia.ha segnato in tutte le sue ultime cinque presenze con l'Argentina, solo una volta è arrivato a sei di fila con l’Albiceleste: tra novembre 2011 e settembre 2012. Messi ha realizzato sette gol ai Mondiali, solo Diego Maradona (otto), Guillermo Stabile (otto) e Gabriel Batistuta (10) hanno fatto meglio con l'Argentina nel torneo. Contro la Polonia,è diventato il primo portiere del Messico a parare un rigore ai Mondiali (esclusa la lotteria dei rigori) dal 1966. L'ultimo portiere che ha parato due rigori in una singola edizione della Coppa del Mondo è stato lo statunitense Brad Friedel nel 2002.: E. Martinez; Montiel, Otamendi, L. Martinez, Acuna; G. Rodriguez, De Paul, Mac Allister; Messi, Lautaro, Di Maria.: Ochoa; Alvarez, Araujo, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado, Chaves; Lozano, Vega.