Dentro o fuori, praticamente per entrambe. Corea del Sud-Ghana, gara valida per la seconda giornata del gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022 è già decisiva per il proseguo del cammino con la formazione africana che in caso di sconfitta sarebbe eliminata aritmeticamente dal torneo. Dopo il pareggio all'esordio con l'Uruguay anche la formazione asiatica non può permettersi di uscire senza punti dalla gara dato che l'ultima sfida del girone vedrà Son e compagni affrontare il Portogallo.



STATISTICHE - Questo è il primo incontro tra Corea del Sud e Ghana dall'amichevole del giugno 2014, allora Jordan Ayew che ha segnato una tripletta nella vittoria per 4-0 della sua nazionale. La Corea del Sud ha segnato esattamente due gol in ciascuno dei tre incontri della Coppa del Mondo contro nazioni africane. Il Ghana non vince da cinque partite del Mondiale (2N, 3P). Una sconfitta in questo match, lo vedrebbe uscire dalla fase a gironi in due partecipazioni consecutive (anche nel 2014), dopo aver raggiunto gli ottavi di finale in entrambe le prime due (2006 e 2010).



SINGOLI - Son Heung-min, primo a parimerito per gol della Corea del Sud nella Coppa del Mondo (3), ha segnato due reti nel Mondiale 2018 e una nel 2014; potrebbe diventare solo il secondo giocatore a trovare il gol in tre edizioni differenti della sua Nazionale, dopo Park Ji-Sung, che ha segnato una marcatura nel 2002, 2006 e 2010. Nessun giocatore del Ghana ha creato più occasioni (2), completato più passaggi (47), effettuato più contrasti (4) o giocato più palloni (68) di Thomas Partey nella sconfitta contro il Portogallo al primo turno.