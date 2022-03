Qual è la differenza fra Verratti, Osimhen, Ibrahimovic, Alaba da una parte e Bale, Robertson, Malinovskyi e Lapadula? I primi quattro non saranno in Qatar per i Mondiali 2022, i secondi non sono qualificati, ma potrebbero esserlo fra due mesi e mezzo. Domani c’è il sorteggio dei gironi, conosceremo gli accoppiamenti ancora una volta tristemente senza l’Italia, ma con molti slash: ci sono infatti ancora cinque partite da giocare per decretare trentesima, trentunesima e trentaduesima squadra ammessa.



EUROPA – Lo scoppio della guerra in Ucraina ha estromesso la Russia e portato al rinvio della semifinale tra la squadra dell’atalantino Malinovskyi e la Scozia. Il Galles, che nel frattempo ha battuto l’Austria grazie alle prodezze di Bale, attende la vincente nella finale che verrà disputata entro il mese di giugno.



SPAREGGI INTERZONA – Gli altri due nomi verranno fuori da partite che metteranno di fronte selezioni di continenti diversi. Il Costa Rica di Keylor Navas non è riuscito a rimontare sugli USA e dovrà vedersela con la Nuova Zelanda del terzino dell’Empoli Liberato Cacace, vittoriosa 5-0 sulle Isole Salomone. Incontro in programma in Qatar il 13 o il 14 giugno. Quindi, altri tre continenti: Perù contro una tra Australia ed Emirati Arabi Uniti. Lapadula, a segno anche nell’ultima gara vinta contro il Paraguay, aspetta il 13 o il 14 giugno chi uscirà vincitore nella sfida tra le altre due squadre il 7.



RIEPILOGO – Ecco dunque i tre spareggi e il programma completo, ricordando che le tre squadre vincitrici, quali che siano, non influiranno sull’assegnazione della fascia per il sorteggio di domani, la quarta ed ultima.



Galles vs Scozia/Ucraina (data da definire): data da definire, entro giugno



Costa Rica vs Nuova Zelanda il 13/14 giugno



Perù vs Australia/Emirati Arabi Uniti (7 giugno) il 13/14 giugno