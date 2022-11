Gli ultimi sono statiSedici anni fa, una vita praticamente. Ci sono segnali che valgono più di analisi soggettive o discussioni. Per esempio vedere un giocatore della Roma (o addirittura di più) giocarsi una finale di coppa del Mondo e magari alzarla al cielo è sinonimo di qualità oltre che un orgoglio per i tifosi e per la stessa società. L’ultima volta che la coppa più importante ha sfiorato seppure di striscio la bacheca di Trigoria è stata appunto. Ma prima del 2006 era un’abitudine per la Roma vedere un proprio giocatore tornare a casa col sorriso sulla faccia.non solo ha gioito sotto il cielo di Madrid ma è stato eletto come miglior giocatore del Mondiale. Nel 1986 nella finale persa con l’Argentina c’era il tedescoche però ancora non era del tutto romanista, lo sarà ovviamente nel 1990 quando Rudi alzerà proprio al cielo di Roma il trofeo che poteva essere del suo amico Giannini. Lo farà contro l’Argentina di Maradona che aveva eliminato gli azzurri ai rigori in semifinale. Nel 1994 un altro romanista è salito sul tetto del mondo, e si tratta di un’altra leggenda:Il Brasile batte, infatti, proprio l’Italia ai rigori nella finale di Pasadena. Quattro anni dopo è il turno di Vincentcon la Francia. Il terzino si vede poco in campo vista la presenza di Lizarazu ma tiene in alto ancora una volta il nome della Roma nel mondo. Anno 2002, altro romanista campione. E non è uno a casa. Ad alzare da capitano il trofeo più ambito è Pendolino Cafu dopo la vittoria sulla Germania nel mondiale sudcoreano.Quattro anni dopo quella coppa passa nella mani di Francesco, Daniele e Perrotta. Un cerchio magico partito da Bruno e finito lì.. Ora sono quattro che sperano di interrompere questo lungo digiuno. A comandare la fila ovviamenteche resta una delle 3-4 candidate massime alla vittoria finale. Speranze basse per Rui Patricio e praticamente nulle per Zalewski e Vina.