“Il Mondiale spartiacque, quello che cambierà tutto e porterà il gioco al livello successivo in ogni aspetto: commerciale, di partecipazione, di popolarità e di crescita”: così la FIFA, a 100 giorni dal via, ha presentato la Coppa del Mondo di calcio femminile che partirà il prossimo 20 luglio in Nuova Zelanda e Australia. Lo ha dichiarato Sarai Bareman, responsabile del calcio femminile della FIFA, a NewsCorp Australia.



"Nelle nostre previsioni saranno più di due miliardi i telespettatori che si sintonizzeranno per seguire la competizione. Il Mondiale maschile è la principale fonte di entrate per la FIFA e il calcio, e genera oltre 5 miliardi di dollari per edizione, e questo è un obiettivo chiaro per il calcio femminile: vogliamo arrivare a quel livello”. A confermare l’ottimismo della FIFA ci sono anche i dati della vendita di biglietti: 650 mila quelli già acquistati, e da ieri è cominciata la seconda fase di vendita.