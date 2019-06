Aivi Luik, centrocampista dell'Australia, avversaria dell'Italia domenica alle 13, ha parlato a pochi giorni dal via dei Mondiali femminili in Francia: "Spero che aumenti l’interesse per il gioco delle donne. Qualche anno fa, quando eravamo al campo, in trasferta, negli alberghi, e prendevamo un ascensore, spesso le persone ci chiedevano “chi siete ragazze?” e il calcio era l’ultima cosa a cui pensavano. Oggi invece, le persone sanno chi siamo, grazie al talento crescente, ai nostri successi e alle classifiche nel mondo. Spero davvero che questa passione per il calcio femminile continui a crescere e che le persone diventino davvero consapevoli di quanto anche noi siamo brave".