Italia-Olanda (calcio d'inizio alle ore 15, diretta tv su Rai Uno e Sky Sport) è una gara valevole per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile in Francia. Si gioca a Valenciennes. Chi passa il turno si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e sfiderà la vincente di Germania-Svezia, mentre l'altra semifinale è Inghilterra-Stati Uniti.



PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Giacinti, Bonansea. CT Bertolini.

OLANDA (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen; Groenen, van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens. CT Wiegman.

Arbitro: Umpierrez (Uruguay).