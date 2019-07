Ancora un episodio controverso riguardante le giocatrici americane di calcio femminile. Protagonista stavolta Allie Long, colpevole di aver calpestato la bandiera a stelle e strisce durante i festeggiamenti per la vittoria del quarto Mondiale della storia. La compagna di squadra Kelley O'Hara ha spostato all'ultimo la bandiera, evitando un ulteriore polemica. Negli Stati Uniti l'hanno accusata di comportamento non patriottico, ma il gesto è riconducibile al dissenso di molti per la politica messa in atto da Trump. A inizio Mondiale Rapinoe aveva dichiarato al Guardian: ""Non andrò in quella fottuta Casa Bianca, anche se dovessimo vincere e ce lo chiedessero. Cosa di cui dubito".