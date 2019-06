Carolina Morace, ex ct della Nazionale femminile e fresca d'addio al Milan, ha parlato in vista dell'avventura Mondiale al via per le azzurre di Milena Bartolini: "L'Australia è la favorita del girone, anche se ha cambiato l'allenatore da due mesi e da allora ha sempre perso. Mi sembra un pochino allo sbando. Anche il Brasile è forte ma sono due anni che non vince una partita. Passeranno anche le migliori terze, per cui se non si caricano troppo di pressioni possiamo fare un buon Mondiale e passare il primo turno. Non siamo una squadra che ha una giocatrice su tutte, non c'è una che emerge, però con il gruppo e il lavoro di gruppo si può sopperire. Vincitrice? Dico una tra Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti".