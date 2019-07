Per l’Olanda è la prima semifinale, per la Svezia invece è la quarta. Nella sfida di domani dei mondiali femminili, però, pesa più il miglior stato di forma delle Oranje (cinque vittorie su cinque, mentre la Svezia ha perso in un’occasione). Nella valutazione degli analisti 888sport.it, dunque, le olandesi partono in vantaggio nelle quote, date a 2,30 per la vittoria nel match di Lione, contro il 3,25 sul pareggio e il 3,20 sul successo svedese. Quanto alle dinamiche del match, come riporta Agipronews, le statistiche dicono che le due squadre hanno una media identica per gol fatti (10 in cinque match) e una simile per reti subite (tre l’Olanda, quattro la Svezia). Nel pronostico prevale l’idea di vedere entrambe le formazioni a segno: il Goal è dato a 1,87 e l’1-1 è il risultato esatto ritenuto più probabile. a 6,25