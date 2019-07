Finalmente la finale. A Lione, al Parc OL, alle ore 17, Stati Uniti e Olanda si sfidano per conquistare l'ottava edizione del Mondiale femminile. Le americane, campionesse in carica, hanno vinto già tre volte la competizione, tra cui l'ultima nel 2015. Per arrivare in finale, la nazionale a stelle e strisce ha eliminato Spagna, Francia e Inghilterra. Le olandesi, campionesse d'Europa in carica, alla seconda partecipazione al Mondiale, sono alla prima finale. Nel percorso hanno superato, oltre all'Italia di Milena Bertolini, Giappone e Svezia.



DOVE VEDERLA IN TV - La finale tra Stati Uniti e Olanda sarà visibile su Rai 1 e su Sky Sport 1.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Usa (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe.



Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Dekker; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens.