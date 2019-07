Una delegazione della nazionale italiana di calcio femminile è stata ricevuta al Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha dichiarato: "Non sappiamo chi vincerà la finale tra Olanda e Stati Uniti, ma voi avete già vinto il Mondiale in Italia perché avete conquistato i riflettori dell'opinione pubblica".



La ct azzura Milena Bertolini ha ringraziato: "Essere qui è un motivo d'orgoglio. Di solito qui vengono ricevute le squadre che hanno vinto qualcosa: noi non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto qualcosa d'importante e questo motivo di grande orgoglio".



La capitana azzurra Sara Gama ha citato l'Articolo 3 della Costituzione Italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".



Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha commentato: "Queste ragazze hanno fatto qualcosa di meraviglioso, e viene da dire 'scusate il ritardo'".



Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha aggiunto: "E' stata abbattuta ogni differenza di genere nel calcio, queste ragazze ci hanno regalato la gioia della partecipazione allo sport senza odiose sovrastrutture. Si è conclusa un'esperienza di straordinaria esaltazione collettiva. Adesso inizia il difficile: dare struttura a questo progetto femminile. La Federcalcio si è mossa con largo anticipo per riconoscere alle atlete lo status di professionismo, ma anche un contesto normativo adeguato alle condizioni attuali. Le nostre ragazze mondiali hanno dimostrato di credere in qualcosa che oggi è sotto gli occhi di tutti".