Comincia la seconda fase dei Mondiali in Qatar anche per i campioni in carica della Francia. La squadra di Deschamps vuole avere la meglio della Polonia negli ottavi per fare uno step in avanti e presentarsi ai quarti di finali con la vincente di Inghilterra-Senegal. I Blues tornano in formazione tipo dopo il folto turnover contro la Tunisia e si affidano al trio Mbappé-Giroud-Griezmann. Dall'altro lato una squadra quella di Michniewicz che non ha di certo brillato nella fase a gironi e deve coinvolgere di più la stella Lewandoswski. Fischio d'inizio alle 16 al Al Thumama Stadium



PRECEDENTI - La sfida, sulla carta impari, è la seconda in assoluto della Francia con la Polonia in un grande torneo. I transalpini hanno perso l'unico precedente scontro diretto ai rigori nello spareggio per il terzo posto ai Mondiali del 1982. Zielinski e compagni hanno superato un girone di Coppa del Mondo per la prima volta dal 1986.



Le formazioni ufficiali:



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.

POLONIA (4-5-1): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Krychowiak, Szymański, Zielinski, Kaminski; Lewandowski. CT: Michniewcicz.