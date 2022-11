, come riportato dall’Equipé,, comune francese della regione d’oltremare della, isola tropicale situata nell’Oceano Indiano. L’attaccante francese, dopo il forfait ai Mondiali a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra, è stato filmato, visibilmente rilassato, dalla stampa locale e trascorrerà la prossima settimana sull’isola, all’interno di una location privata e segreta. Al termine di questi sette giorni, Karim farà ritorno a Madrid dove proseguirà il suo percorso di riabilitazione, tornando ad allenarsi alla corte di Carlo Ancelotti., lo scorso 20 novembre,: ". La ragione mi dice di lasciare il mio posto a chi può aiutare la nostra squadra a fare un grande Mondiale". Una dichiarazione che non lasciava spazio ad alcun dubbio.. Il commissario tecnico Didier Deschamps era chiamato ad una scelta. Una scelta che non venne presa perché, come annunciato in conferenza stampa dallo stesso Deschamps. Poi, ieri, la svolta: RMC Sport riportava chesi stava riprendendo, più velocemente del previsto, dal proprio infortunio e. Anche perché il nome dinon è mai stato escluso dalla lista dei convocati ed– Lo stesso commissario tecnico dei Les Blues è stato categorico sulla situazione riguardante Benzema: “Non è qualcosa a cui penso, conoscete la situazione, poi non so chi dica che cosa… Ho parlato con Karim dopo che è andato via dal ritiro, conoscete le scadenze per recuperare da un infortunio del genere. Non so esattamente cosa mi vogliate chiedere, che, anche se ho parlato con Kimpembe, con Pogba o con altri calciatori.. Se volete parlarne, fatelo. Discutete, immaginate, fate quello che volete.”. Un commento lapidario che non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni.