Altro giro, altro spareggio. La terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali ci ha regalato diverse sfide da dentro o fuori e oggi si chiude anche il Gruppo H, con il programma delle ultime partite: alle 16 all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah il Ghana di Otto Addo affronta l'Uruguay di Diego Alonso, in quella che è a tutti gli effetti la partita che quasi sicuramente deciderà chi accederà agli ottavi di finale da seconda classificata assieme al Portogallo primo, che nell'altro match affronta la Corea del Sud. La classifica dice lusitani a quota 6 e già con il pass per la fase finale, africani a 3, asiatici e sudamericani a 1, con gli ultimi ancora senza gol realizzati. Al Ghana basterebbero i 3 punti, l'Uruguay invece deve o vincere con tanti gol di scarto o sperare che la Corea non faccia altrettanto, dato che ha una migliore differenza reti. I fratelli Ayew, la rivelazione Kudus (già 3 gol finora) e Inaki Williams sfidano Valverde, Suarez e Nunez, per vendicare il famoso precedente dei quarti di finale del 2010, quando un fallo di mano del Pistolero e il rigore sbagliato da Asamoah Gyan portarono il match ai rigori e a spuntarla furono proprio gli uruguagi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Abdul Sam; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams.



Uruguay (4-3-3); Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Olivera; De Arrascaeta, Bentancur, Valverde; Pellistri, Suarez, Nunez.