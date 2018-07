Brasile favorito, ma il Belgio può strappare la qualificazione alle semifinali del Mondiale. Gli scommettitori danno fiducia ai Diavoli Rossi alla vigilia del quarto di finale di Kazan: secondo i dati 888sport.it il 40% delle puntate sull’«1X2» è andato sulla squadra di Roberto Martinez, data a 3,60 per il successo. Brasile avanti di un soffio nelle preferenze degli scommettitori: il 45% ha scelto la squadra di Tite, favorita a 2,10. A 3,35 si gioca il pareggio, mai arrivato nei precedenti tra le due formazioni. Le quote sono in verdeoro anche nella scommessa secca sul passaggio del turno: il Brasile in semifinale è dato a 1,58, i Diavoli Rossi sono a 2,40. Entrambe le squadre hanno una spiccata attitudine offensiva, tant’è che conducono le statistiche su chi ha tirato più volte e su chi ha centrato di più lo specchio della porta. I tiri complessivi sono 77 per entrambe, nella classifica di chi è andato maggiormente a bersaglio invece il Belgio comanda 30 a 29. Un incontro con almeno 29 tiri totali si gioca a 1,85, è a 2,25 la possibilità che siano registrati almeno 10 tiri nello specchio.