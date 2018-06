L’esordio è stato super, ai Mondiali ora il Belgio può concedere il bis nella seconda partita del Gruppo G. I Diavoli Rossi giocano da grandi favoriti nel match di domani contro la Tunisia, a Sochi.

Sul tabellone Microgame la loro supremazia nelle quote è schiacciante, ancora di più lo è il giudizio degli scommettitori: il successo belga è dato a 1,32 ed è stato scelto nel 99% delle giocate «1X2». Alla Tunisia, data a 10,00 per una clamorosa vittoria, rimangono solo le briciole, lo 0,2% delle scommesse. Infine, si punta a 5,15 sul pareggio. Nel Belgio occhi puntati su Romelu Lukaku, in piena corsa per il titolo di capocannoniere: nella scommessa sul miglior bomber del torneo, dopo la doppietta all’esordio, è piazzato a 10,00. Il favorito assoluto è Cristiano Ronaldo, 4 gol e quota 2,50, ma Lukaku ha una buona chance per ribaltare la situazione nella gara di domani. L’attaccante dello United è il numero uno nelle scommesse sui marcatori, a 1,80 e inoltre i quotisti reputano probabile che di nuovo possa timbrare il cartellino più di una volta. La doppietta per l’aggancio a CR7 vale 4,60, la tripletta del sorpasso è a 14,50. Nel Belgio anche Mertens può far male (come del resto è accaduto nel primo match): l’esterno del Napoli in rete viaggia a 2,10, mentre tra i tunisini l’uomo gol più probabile è Saber Khalifa, dato a 5,45.