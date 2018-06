Da Springfield a Mosca, la fantasia incontra la realtà. I Simpson, oltre 20 anni fa, potrebbero aver pronosticato la finale di Russia 2018. In un episodio della nona stagione - si legge in una nota - la famiglia più famosa d’America andava allo stadio per assistere alla partita tra le due squadre più forti del pianeta: Messico e Portogallo. E oggi a sorpresa il Messico è già qualificato per la fase finale del mondiale e potrebbe essere raggiunto dal Portogallo stasera dopo il match in programma contro l’Iran.Gli utenti di Sisal Matchpoint si sono rivelati grandi amanti del famosissimo Cartoon e non hanno fatto passare inosservata questa coincidenza: grazie a Scommesse On Demand, hanno potuto richiedere l’apertura di questa possibile finale. Gli esperti di Sisal Matchpoint, nonostante i Simpson in passato abbiano predetto altri avvenimenti che si sono poi realizzati come la presidenza Trump, non credono che il Messico possa ambire alla prestigiosa finale. Lo scontro tra Portogallo e Messico il prossimo 15 luglio viene infatti quotato a 100.00.La scommessa sulla finale Portogallo vs Messico è una delle tante novità della ricchissima offerta di prodotto che Sisal Matchpoint dedicata la Mondiale di Russia 2018.