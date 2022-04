La Fifa ha comunicato ufficialmente che il prossimo 21 aprile sarà discusso il ricorso presentato dalla Federcalcio dell'Algeria, per ottenere la ripetizione della partita di ritorno contro il Camerun, disputata lo scorso 29 marzo e valida per i playoff di accesso al Mondiale. Il match era stato vinto per 2-1 dopo i tempi supplementari dai Leoni Indomabili, ma l'Algeria contesta le decisioni prese in campo (due gol annullati a Slimani dopo il check del VAR) dall'arbitro gambiano Bakary Gassama.