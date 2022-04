Dopo aver scoperto il sorteggio che dovrà affrontare al Mondiale, il Ghana ha provato a rinforzarsi con un 'acquisto' da novanta: la nazionale africana infatti, ha fatto un tentativo per convincere Inaki Williams a rispondere alla convocazione. Madre liberiana e padre ghanese, l'attaccante dell'Athletic Bilbao potrebbe vestire la maglia del Ghana perché ha giocato solo mezz'ora in amichevole con la Spagna, ma secondo quanto racconta As il giocatore sarebbe convinto di respingere la richiesta e sperare in una chiamata di Luis Enrique.